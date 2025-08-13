Мужчина продырявил ножницами лицо собутыльника

В Салехарде произошла трагедия, которая началась с дружеского застолья, а закончилась уголовным делом. Об этом со ссылкой на местный СК пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как установили следователи, 11 августа двое местных жителей распивали алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт. В пылу ссоры один из мужчин схватил попавшиеся под руку ножницы и нанес смертельный удар своему 48-летнему собутыльнику.

Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемый был задержан. Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что дело передано в суд, где будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (Убийство).

