Мужчина погиб при пожаре в квартире в подмосковной Истре

Пожар в многоквартирном доме в подмосковном поселке Глебовский унес жизнь мужчины. Об этом сообщает «360tv Истра» .

Возгорание случилось в выходные. Пожарные оперативно прибыли на место в составе семи человек. На тушение огня понадобилось почти два часа.

Тело мужчины было обнаружено в ходе ликвидации возгорания. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вынесли из горящего дома в Шатуре шестилетнюю девочку без сознания.