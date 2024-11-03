Мужчина, спасший военкора Поддубного, помог жителям Курской области

Жители Курской области рассказали, как смогли спастись от солдат ВСУ. По их утверждению, им помог выбраться все тот же мужчина, который спас военного корреспондента Евгения Поддубного. Этот рассказ привели РИА Новости .

Жительница Курской области сообщила, что группа местных жителей после вторжения ВСУ кинулась бежать подальше от боевых действий. Часть из них погибла, другая часть подвергалась большой опасности.

«И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил», — указала она.

Женщина добавила, что спасение пришло со стороны того мужчины, который спас от гибели военного корреспондента Евгения Поддубного. Он подобрал эту группу и вывез ее в безопасное место.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России взялся за расследование возможной гибели российских пленных в Курской области. В интернете появились фото безжизненных людей в российской военной форме и со связанными руками. Следствие проверит все возможные обстоятельства по данному делу.