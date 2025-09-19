Мужчина в Екатеринбурге вонзил нож в глаз другому пассажиру автобуса

В Екатеринбурге после спора в автобусе мужчине нанесли ножевое ранение в область глаза. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «Безумный Екб».

Происшествие случилось на остановке общественного транспорта «Институт связи» в результате возникшего конфликта между пассажирами. В процессе перепалки мужчина был ранен ножом в глаз. Злоумышленник оставил орудие преступления на месте и убежал.

Раненый самостоятельно обратился за медицинской помощью. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, выясняя подробности и причины инцидента.

