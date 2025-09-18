Мужчина замаскировался под бабушку для покушения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан диверсант, переодетый в пожилую женщину, который по заданию украинских спецслужб планировал осуществить подрыв автомобиля руководителя оборонного завода. Об этом информировал телеграм-канал Mash.

Сообщается, что злоумышленник был схвачен сразу после установки самодельного взрывного устройства на автомобиль. Для конспирации он использовал маскировку под пожилую хромающую женщину, дополненную тростью, что, однако, не помогло ему избежать задержания.

Помимо исполнителя, ФСБ задержала двух его сообщниц. Эти женщины осуществляли слежку за главой оборонного предприятия, передавая украинским кураторам данные о его перемещениях, распорядке дня и местах нахождения. Именно они извлекли взрывчатку из тайника на кладбище и передали ее диверсанту для осуществления теракта.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали трех граждан, готовивших теракт по заданию Киева.