ФСБ задержала готовивших теракт по заданию Украины в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали двух россиян и уроженца Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что вербовка злоумышленников происходила через мессенджер Telegram, где граждане вступили в переписку с куратором и согласились совершать преступления за денежное вознаграждение в криптовалюте.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, один из инцидентов произошел возле станции Варениковская, где были обнаружены следы горения и повреждения релейных шкафов. Отмечается, что диверсия не повлияла на график движения поездов, а транспортная полиция и ФСБ оперативно выявили и задержали двоих подозреваемых.

Позже выяснилось, что группа также планировала поджог объекта сотового оператора, что могло привести к масштабным перебоям связи в регионе. По факту инцидентов возбуждены уголовные дела о покушении на диверсию и террористический акт. Санкции по этим статьям предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Череповце задержали мужчину, продавшего кол-центрам Украины сведения о гражданах России.