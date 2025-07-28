ФСБ задержала готовивших теракт по заданию Украины в Краснодарском крае
В Краснодарском крае задержали трех граждан, готовивших теракт по заданию Киева
Фото: [flickr.com]
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали двух россиян и уроженца Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что вербовка злоумышленников происходила через мессенджер Telegram, где граждане вступили в переписку с куратором и согласились совершать преступления за денежное вознаграждение в криптовалюте.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк, один из инцидентов произошел возле станции Варениковская, где были обнаружены следы горения и повреждения релейных шкафов. Отмечается, что диверсия не повлияла на график движения поездов, а транспортная полиция и ФСБ оперативно выявили и задержали двоих подозреваемых.
Позже выяснилось, что группа также планировала поджог объекта сотового оператора, что могло привести к масштабным перебоям связи в регионе. По факту инцидентов возбуждены уголовные дела о покушении на диверсию и террористический акт. Санкции по этим статьям предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Череповце задержали мужчину, продавшего кол-центрам Украины сведения о гражданах России.