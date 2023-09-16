По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, политика Зеленского ведет к полному уничтожению мужчин в Незалежной. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что мужчины-украинцы через несколько лет станут едва ли не большой антикварной редкостью.

По мнению Соскина, если учесть потери, понесенные Незалежной за полтора года, то через полтора года в стране останутся только женщины и дети.