МВД показало кадры задержания жительницы Подмосковья, заказавшей убийство экс-супруга

Главное управление МВД России по Московской области опубликовало кадры задержания жительницы Подмосковья, которая подозревается в подготовке убийства по найму своего бывшего мужа.

Как сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, задержанная является сотрудницей одной из медицинских организаций. По предварительным данным, женщина активно искала киллеров и была готова заплатить им четыреста тысяч рублей.

О планах злоумышленницы стало известно правоохранительным органам. Они установили личность предполагаемой жертвы. Бывший супруг задержанной согласился помочь оперативникам и принять участие в инсценировке убийства.

Женщина отдала «киллеру» ключи от квартиры бывшего мужа, после этого подставные исполнители предоставили ей личные вещи экс-супруга и фотографию с места преступления. Задержанная поверила в реальность предоставленных ей доказательств убийства и заплатила исполнителям часть суммы.

Возбуждено уголовное дело. Судя по кадрам, предоставленным подмосковной полицией, задержание произошло на рабочем месте.

Ранее СМИ сообщали, что задержанная решилась на убийство бывшего супруга из-за квартиры в городе Пушкино.