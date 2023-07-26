Жительница Подмосковья заказала убийство бывшего мужа из-за квартиры

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в организации заказного убийства бывшего супруга. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, пятидесятилетняя женщина задумала убить бывшего мужа еще в ноябре прошлого года. В июле этого года она решилась осуществить свои планы и обратилась за помощью к своему знакомому.

Мужчина, которого подозреваемая просила о помощи в организации убийства, сообщил об этом правоохранителям. После этого, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, он сказал своей знакомой, что нашел двух исполнителей. Затем женщина передала «киллерам» ключи от квартиры бывшего супруга.

Накануне исполнители встретились с подозреваемой в поселке Акуншино и предоставили ей подтверждения якобы совершенного убийства, в том числе снимки, мобильный телефон и портмоне бывшего мужа. Когда женщина передала «киллерам» часть денег за совершенное убийство, ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело. Следователи провели допросы и очные ставки. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении подозреваемой под стражу.

По информации SHOT, женщина решила заказать убийство бывшего мужа из-за квартиры в Пушкино. По данным журналистов, из-за этой недвижимости экс-супруги спорили после развода.

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетнюю жительницу Протвино задержали по подозрению в хищении шестисот тысяч рублей у двух пенсионерок.