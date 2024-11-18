На Брянщине громко: Богомаз сообщил об 26 сбитых над регионом дронах ВСУ

Преступный киевский режим в ночь на понедельник, 18 ноября, предпринял одну из самых массированных воздушных атак на приграничную с Украиной территорию Брянской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Как рассказал губернатор, региональные силы ПВО ликвидировали над территорией Брянской области не менее 26 вражеских БПЛА самолетного типа.

«В настоящее время силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз также добавил, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте работают оперативные службы региона. Губернатор поблагодарил бойцов ПВО и призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

В начале прошлой недели также сообщалось о массированной атаке украинских беспилотников на Брянскую область. Всего за несколько часов ВС РФ перехватили 15 БПЛА противника, на земле обошлось без пострадавших.