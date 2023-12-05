На черноморском пляже Крыма найден невзорвавшийся украинский безэкипажный катер

Судно было перехвачено российскими средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потеряло управление и выскочило на берег.

Находка была сделана в Сакском районе полуострова. Украинский морской беспилотник обнаружили в 4 километрах от села Молочное местные жители. Сведения об этом появились в социальных сетях. Они не стали трогать найденное судно, и сообщили о нем в экстренные службы.

Сразу же после этого на место обнаружения катера приехали взрывотехники, которые оцепили пляж. После этого они взялись за обезвреживание ранее невзорвавшегося заряда.