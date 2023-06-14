На латвийско-российской границе скопилась очередь из украинцев, желающих въехать в РФ

Все эти люди хотят попасть в новые регионы России, поскольку ранее проживали в тех местах.

Об этом сообщил латвийский телеканал LSM. По утверждению журналистов, такая очередь скопилась в пропускном пункте, который был специально открыт для этих целей неделю назад. Причиной очереди местные пограничники называют длительную и тщательную проверку въезжающих украинцев российскими правоохранителями.

Помимо украинских граждан в пункте «Виентули» в очереди находится и большое количество молдаван. Они также массово хотят попасть на российскую территорию.