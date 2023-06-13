На столичном рынке «Садовод» спасатели локализовали пожар
Фото: [МЧС России]
Пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар на московском рынке «Садовод» локализован.
Возгорание началось в восьмом торговом ряду. Огонь распространился на три торговых павильона. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
Сообщалось об эвакуации людей с рынка. В сети распространилось видео торговцев, спасающих с прилавков вещи от огня.
Сведений о пострадавших нет.
Это уже третье возгорание на одном из крупнейших рынков столицы менее чем за год. Ранее пожарные машины отправлялись на «Садовод» в мае нынешнего года и в ноябре прошлого. Серьезного ущерба пожары не нанесли, так как их удавалось быстро локализовать.