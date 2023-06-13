На столичном рынке «Садовод» спасатели локализовали пожар

Возгорание началось в восьмом торговом ряду. Огонь распространился на три торговых павильона. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

Сообщалось об эвакуации людей с рынка. В сети распространилось видео торговцев, спасающих с прилавков вещи от огня.

Сведений о пострадавших нет.

Это уже третье возгорание на одном из крупнейших рынков столицы менее чем за год. Ранее пожарные машины отправлялись на «Садовод» в мае нынешнего года и в ноябре прошлого. Серьезного ущерба пожары не нанесли, так как их удавалось быстро локализовать.