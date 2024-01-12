На трассе между Тюменью и Омском погиб человек из-за оторвавшегося прицепа

На автодороге «Омск-Тюмень» в автокатастрофе погиб один из водителей. Причиной аварии стал прицеп, который оторвался от грузовика. Об этом сообщило информационное агентство «SM.News Тюмень» со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГИБДД.

Инцидент произошел недалеко от города Заводоуковска. По трассе двигался «КамАЗ», груженый зерном. У него внезапно оторвало прицеп, который продолжил движение самостоятельно и выехал на встречную полосу. В него, не успев затормозить, врезался автомобиль «Киа Спортедж». За его рулем находился 35-летний житель Омска, который погиб в результате столкновения.

Сейчас движение на этой федеральной трассе частично ограничено, проезд машин ведется только по краю одной полосы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в ДТП в Башкирии погиб 16-летний юноша, признанный самым сильным подростком России. Он поехал кататься на машине вместе с другом, и врезался во встречный грузовик, выскочив на встречку.