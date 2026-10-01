Подмосковным больницам передали восемь единиц оборудования для гемодиализа

В 2026 году в больницы Подмосковья поступило восемь единиц оборудования для гемодиализа на сумму более 40 млн рублей, до конца года планируется поставить еще одну единицу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы системно обновляем медтехнику в больницах Подмосковья, чтобы помощь была доступной и современной», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. здрав

Такое оборудование применяется для оказания помощи пациентам с почечной недостаточностью, нарушениями функции почек и другими патологиями. В медучреждения передали аппараты для очистки крови и проведения экстракорпоральной детоксикации, системы гемодиализа и другое оборудование. Их поставили в Воскресенскую, Егорьевскую, Каширскую, Ногинскую и другие больницы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.