Овечкина включили в тройку лучших первых номеров на драфте НХЛ: выше только Лемье и Кросби

Капитан «Вашингтона» Овечкин вошел в тройку лучших первых номеров на драфте НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг игроков, в разное время выбранных на драфте под первым номером. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, первый номер драфта-2004, занял третье место в списке.

Выше россиянина эксперты разместили только Марио Лемье (его задрафтовал «Питтсбург» в 1984 году) и Сидни Кросби («Питтсбург», 2005).

Также в десятку вошли такие звезды хоккея как Коннор Макдэвид, Дени Потвен, Патрик Кэйн, Ги Лафлер, Нэйтан Маккиннон, Майк Модано и Маклин Селебрини.

Всего только три российских хоккеиста уходили с драфта под первым номером. Это Илья Ковальчук (2001, «Атланта») и Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон»).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, какие рекорды могут побить российские хоккеисты в новом сезоне НХЛ.

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