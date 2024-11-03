Глава офиса украинского президента Андрей Ермак озвучил условия для достижения мира. По его мнению, Россия обязана вывести с украинской территории всех своих военных. Его мнение было опубликовано в латвийском издании LSM .

Ермак заявил, что российская армия должна покинуть Украину.

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — указал он в качестве необходимого условия для завершения конфликта.

Политик также добавил, что Киев будет учитывать мнение всех заинтересованных сторон. При этом завершение конфликта обязано быть справедливым и основываться на положениях мирового права.

Ранее президенту Зеленскому и его окружению предсказали бегство с Украины. Такой прогноз озвучил бизнесмен Ким Дотком. По его мнению, украинской элите осталось только бегство из страны, поскольку российская армия предприняла новое наступление.