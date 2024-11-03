Для украинского президента Владимира Зеленского уже все кончено, теперь ему остался только побег из страны. Так считает Ким Дотком, немецко-финский бизнесмен. Свою точку зрения он изложил на страницах соцсети Х .

Дотком отреагировал на статью в американских СМИ, в которой было сказано, что на Украине стали сильно нервничать из-за активного продвижения российских войск и их последних успехов.

«Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — указал он.

Ранее депутат Верховной Рады Дубинский пообещал, что американские хозяева Зеленского вскоре сместят его с поста. Они заставят свою марионетку провести выборы, после которых нынешний глава государства потеряет кресло. А если Зеленский откажется подчиняться, то его постигнет переворот во время очередного выезда за рубеж.