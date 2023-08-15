На Украине заявили о трудностях при сбивании российских ракет

Советник командования воздушных сил украинских вооруженных сил, Юрий Игнат, выразил обеспокоенность тем, что украинским ВВС все сложнее сбивать российские ракеты.

На личной странице в одной из социальных сетей он заявил, что российские вооруженные силы используют метод быстрой смены траектории движения ракет, что затрудняет их обнаружение украинской противовоздушной обороной.

Игнат отметил, что российские ракеты неожиданно меняют маршруты и обходят слабые точки в противовоздушной обороне. По его словам, ракеты разворачиваются на 180 градусов, чтобы усложнить работу систем противовоздушной обороны. Игнат отметил, что такой же метод используется и российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые могут наматывать круги, чтобы запутать системы противовоздушной обороны.

По мнению украинских военных, новые тактики российских вооруженных сил создают дополнительные вызовы для украинских ВВС и противовоздушной обороны, требуя более сложных и адаптивных методов противодействия угрозам из воздуха.