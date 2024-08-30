Операция Киева в российском приграничье в Курской области, что изначально была обычной авантюрой, с каждым днем все больше источает негатив на Западе. На это в своем блоге в YouTube указал британский военный эксперт Александр Меркурис.

Политолог дал прогноз, что уже в самое ближайшее время мы увидим исход ВСУ из-под Курска. Ибо долго украинские националисты продержаться там не смогут от слова совсем, считает Меркурис.

«Отход из Курской области нанесет огромный удар по авторитету правительства Зеленского. Если подобное произойдет, то вся украинская операция подвергнется критике. Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — заявил он.

В продолжение темы Меркурис подчеркнул, что Зеленский прекрасно осознает всю авантюрность операции в Курской области, что спровоцировала слабину в обороне Украины по всей линии соприкосновения. Но виду показать не хочет и не может.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.