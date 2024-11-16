На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) автоматически отключилась линия энергоснабжения «Днепровская», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что питание ЗАЭС в настоящее время обеспечивается за счет линии «Ферросплавная-1».

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении ЗАЭС.

В пресс-службе добавили, что линия «Ферросплавная-1» составляет 330 кВ. Причины отключения высоковольтной линии «Днепровская» не приводятся. Представители ЗАЭС пояснили, что нарушений установленных пределов безопасности не выявлено. Персонал станции оперативно реагирует на любые нештатные ситуации. В настоящее время все энергоблоки находятся в режиме так называемой «холодной остановки».

Напомним, в минувшем октябре сообщалось, что на одном из реакторов ЗАЭС зафиксировали утечку воды.