На одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об утечке воды на одном из реакторов Запорожской атомной электростанции. Бригады проводят оперативный ремонт на месте появления дефекта.

Эксперты агентства посетили энергоблок №1 после полученной информации об утечке. Ее действительно обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя одного из реакторов. Снижение давление и другие манипуляции позволили стабилизировать напор, а также провести сварочные работы.

«В целом, мы определили, что регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения устойчивой ядерной безопасности, является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», — говорится в заявлении.

Отметили, что угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС не обнаружили. При этом эксперты агентства слышали взрывы неподалеку от промзоны. Они не нарушили работу предприятия.

Ранее сообщалось, что инженер Запорожской АЭС стал фигурантом дела о покушении на сотрудников МАГАТЭ.