Над двумя регионами РФ: ПВО нейтрализовала восемь беспилотников ВСУ

В течение трех дневных часов воскресенья, 2 ноября, над российской территорией было сбито восемь БПЛА противника. Об этом в своем телеграм-канале заявило Министерство обороны.

По словам военных, противовоздушная оборона продолжала отбивать атаки ВСУ.

«С 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

При этом над территорией Брянской области было нейтрализовано пять БПЛА. Еще три дрона сбили над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на воскресенье, 2 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 164 дрона неприятеля. При этом над акваторией Черного моря было уничтожено 39 беспилотников.