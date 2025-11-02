Атаки ВСУ отражены: российская ПВО сбила за ночь 164 украинских беспилотника

На протяжении ночи на воскресенье, 2 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 164 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия вела попытки массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над акваторией Черного моря было уничтожено 39 беспилотников. Над Краснодарским краем сбили 32 БПЛА. 26 дронов перехватили над Республикой Крым. Еще 20 удалось нейтрализовать в Брянской области. По девять летательных аппаратов уничтожили над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей. Шесть беспилотников сбили над Липецкой областью, и над Воронежской — еще пять. Над Азовским морем удалось уничтожить три БПЛА. По два беспилотника посбивали над Белгородской, Курской и Тульской областями.

Ранее Минобороны сообщило о 98 сбитых беспилотниках в ночь на 1 ноября. Больше всего БПЛА, 45 единиц, было перехвачено над Белгородской областью.