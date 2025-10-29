Над двумя регионами России: ПВО перехватила еще два украинских БПЛА
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника днем 29 октября
Фото: [Медиасток.рф]
Днем в среду, 29 октября, противовоздушная оборона уничтожила над российской территорией два вражеских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны в своем официальном телеграм-канале.
По словам военных, в течение дня ВСУ предприняли новые попытки атаковать объекты на российской территории.
«В период с 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.
Один беспилотник был перехвачен над Белгородской областью. Второй нейтрализовали в Курской области.
До этого Минобороны сообщило, что за ночь на 29 октября над российской территорией удалось перехватить 100 неприятельских дронов. Больше всего из них, 46 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.