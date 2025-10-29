Над двумя регионами России: ПВО перехватила еще два украинских БПЛА

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника днем 29 октября

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Днем в среду, 29 октября, противовоздушная оборона уничтожила над российской территорией два вражеских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны в своем официальном телеграм-канале.

По словам военных, в течение дня ВСУ предприняли новые попытки атаковать объекты на российской территории.

«В период с 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Один беспилотник был перехвачен над Белгородской областью. Второй нейтрализовали в Курской области.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь на 29 октября над российской территорией удалось перехватить 100 неприятельских дронов. Больше всего из них, 46 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.

Актуально