Сбито 100 БПЛА за ночь: российская ПВО отразила атаки украинских беспилотников

На протяжении ночи на среду, 29 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 100 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 46 беспилотников. Над Калужской областью сбили 12 БПЛА. Восемь дронов перехватили в Белгородской области. Еще семь удалось нейтрализовать над Краснодарским краем. Шесть летательных аппаратов уничтожили в Московском регионе, в том числе четыре беспилотника, летевших на Москву. Также шесть беспилотников сбили над территорией Орловской области и над Ульяновской областью — еще четыре. По три дрона нейтрализовали над Республиками Крым и Марий Эл. Два БПЛА уничтожили в Ставропольском крае. Над Курской, Смоленской и Тульской областями перехватили по одному вражескому беспилотнику.

Ранее Минобороны сообщило о 17 сбитых беспилотниках в ночь на 28 октября. Больше всего БПЛА, 13 единиц, было перехвачено над Калужской областью.