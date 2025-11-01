Над регионами России уничтожено 29 БПЛА вечером 1 ноября

1 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

21 дрон был уничтожен над Черным морем, четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью. Три дрона были сбиты над Крымом, а в Курской области уничтожили один беспилотник.

Ранее сообщалось, что ПВО перехватила три украинских БПЛА днем 1 ноября.