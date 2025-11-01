Над тремя регионами РФ: ПВО перехватила три украинских БПЛА днем 1 ноября

В течение первой половины дня субботы, 1 ноября, российская противовоздушная оборона уничтожила над своей территорией три украинских беспилотника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ продолжили попытки атаковать регионы РФ.

«С 09.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым. Над каждым из этих регионов сбили по одному дрону.

Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках в ночь на пятницу, 31 октября. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Курской областью.