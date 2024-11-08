Нарколабораторию ликвидировали в Ступино

Незаконную лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в подмосковном Ступино. Об этом в своих соцсетях рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Производство было выявлено в деревне Ольховка. Его организовал житель Москвы в арендованном ангаре. В помещении обнаружили свыше девяти килограммов запрещенного вещества, а также двести пятьдесят литров прекурсоров.

Организатора производства задержали. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.