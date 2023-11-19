Названо число эвакуированных россиян, вылетевших из Египта в Россию сегодня
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Еще почти 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, находятся на самолете МЧС России, который вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что россиян сопровождают медики и психологи.
Отмечается, что борт МЧС должен прибыть в столичный аэропорт Домодедово.
Добавляется, что на сегодня из анклава эвакуировано уже свыше 550 россиян, включая 230 детей.