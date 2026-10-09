До 10 октября в «Тимирязев Центре» в Москве будет проходить масштабное мероприятие, где демонстрируются достижения отечественного АПК. Московская область представила стенд на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026». Стенд Московской области расположен в зале «Чаянов» и будет работать все дни выставки. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня агропромышленный комплекс — это уже не только традиционное производство, но и высокие технологии, наука, цифра. На стенде Московской области мы видим разработки, которые позволяют решать конкретные задачи предприятий: повышать производительность, снижать затраты и эффективнее использовать ресурсы. Важно, что значительная часть этих технологий создается и внедряется непосредственно в нашем регионе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Какие наработки были представлены

На стенде можно увидеть макет робота добровольного доения «Поток», который разработала сергиево-посадская компания «Маслов Групп», «умный» ошейник «Пульс», который подсказывает, когда у животного наступила охота. Цифровую разработку для рыбоводства показала «Луховицкая Акваферма».

Селекционная зона познакомила гостей с новинками. Специалисты компании «Гринфилдс Агро» вывели два сорта земляники садовой, Агрофирма «Поиск» — зарегистрировала в Госреестре селекционных достижений более 800 сортов и гибридов 18 овощных культур.

В разделе агрохимии и точного земледелия «Щелково Агрохим» показали линейку из нескольких продуктов: от средств защиты растений до жидких удобрений и биопрепаратов.

Подписание соглашений

На полях 28-й агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026» были подписаны несколько соглашений. Так, заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и учредитель ООО «Петкорм» Роберт Имангулов договорились о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству сухих кормов для домашних животных в Дмитровском округе. ООО «Фуд-Тим» планирует построить рыбоперерабатывающий комплекс в этом же муниципалитете.

СПА (к) «Кузьминский» Олег Хахунов также подписал соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству роботизированной молочной фермы в Сергиево-Посадском городском округе.

Фото: [ Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО ] 1/2 Фото: [ Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО ] 2/2

В Коломне построят завод по производству пищевой продукции, в реализацию проекта вложат 850 млн рублей. Соглашение об этом подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Торгово-производственная компания НВН» Виктор Нам. В Химках реализуют инвестиционный проект по расширению производства мясных изделий от ООО «Деликатес Дичь».

С ООО «СПК имени Ленина» было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству второй и третьей очередей высокотехнологичного комплекса для хранения и подработки овощей в Луховицах, ООО «Пищевой Промышленный Кластер» — по реализации инвестиционного проекта по строительству производственной площадки по переработке чеснока в Долгопрудном. ООО «Мортадель» также проведет реализацию инвестиционного проекта по созданию агротехнопарка «Мортадель» в городском округе Пушкинский и Сергиево-Посадском городском округе.

Кроме того, Тепличное овощеводство Московской области получит дополнительный импульс для технологической модернизации и привлечения инвестиций: соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили региональный Минсельхозпрод и профильная ассоциация «Теплицы России».

Рыбохозяйственный комплекс и подмосковный сектор аквакультуры получат научную поддержку, профильные разработки ведущих ученых страны будут внедряться на подмосковных предприятиях. Кроме того, будет реализован проект по увеличению производственных мощностей переработки молока в Волоколамском округе, работы проведет ООО «Молзавод Авангард».

Об открытии агротехнологических классах

В подмосковных школах откроются новые агротехнологические классы, регион делает ставку на раннюю профориентацию и непрерывную модель подготовки специалистов для агропрома, пакет стратегических соглашений был подписан на полях выставки «Золотая осень — 2026» совместно с отраслевыми инвесторами и академическим сообществом.

Один проект реализовали в МБОУ «Лицей № 5» муниципального округа Зарайск. Соответствующий документ глава ведомства подписал с директором тепличного комплекса ООО «Луховицкие овощи» Алексеем Кремлевым. Агрокласс аналогичного профиля откроется на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в деревне Ратчино городского округа Воскресенск. Соглашение об этом Виталий Мосин заключил с генеральным директором ООО ТК «Подмосковье» Михаилом Веретенниковым.

Кроме того, в рамках выставки состоялось подписание соглашения о комплексном взаимодействии в сфере аграрного образования с ректором Университета Вернадского, членом-корреспондентом РАО, профессором Еленой Певцовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.