Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в подмосковной Электростали

В подмосковной Электростали загорелась квартира, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось в ночь на 12 мая в жилом доме на Западной улице, уточнили в главке. Спустя час последствия возгорания были ликвидированы.

К тушению привлекали двадцать человек и девять единиц техники.

«В 02:54 <…> поступило сообщение о пожаре в квартире <…>. В 03:50 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Московской области вспыхнул склад, пострадал один человек.