Один человек пострадал при пожаре на складе в Богородском округе Подмосковья
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
В Богородском округе Подмосковья накануне днем загорелись складские помещения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре в поселке Рыбхоз поступили спасателям в 15:23. Спустя почти полтора часа возгорание было полностью ликвидировано.
К тушению привлекали свыше тридцати спасателей и девять единиц техники. По данным главка, в результате пожара пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами.