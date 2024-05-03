Один человек пострадал при пожаре на складе в Богородском округе Подмосковья

В Богородском округе Подмосковья накануне днем загорелись складские помещения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в поселке Рыбхоз поступили спасателям в 15:23. Спустя почти полтора часа возгорание было полностью ликвидировано.

К тушению привлекали свыше тридцати спасателей и девять единиц техники. По данным главка, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами.