Жилой дом загорелся ночью в Раменском округе Подмосковья

Жилой дом загорелся ночью в Раменском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в деревне Мещеры поступили спасателям в 02:38. К шести часам утра возгорание было полностью ликвидировано.

К тушению привлекали пятнадцать человек и четыре единицы техники. По данным подмосковного главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Люберцах загорелась квартира, пострадал один человек.