New York Times: к концу весны Украина получит только 6 истребителей F-16 из обещанных 45

Украина получит только шесть истребителей F-16 к концу весны этого года вместо 45 самолетов, которые обещали ей поставить европейский страны, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

К началу лета обучение на американских истребителях закончат не более 12 украинских летчиков, что не позволяет сформировать полноценную боевую эскадрилью. При этом обучение пилотов из Украины на румынской авиабазе Фетешть еще даже не началось, а в Дании причиной задержки стало незнание украинцами иностранного языка.

Аналитики отмечают, что места базирования F-16 на Украине неизбежно станут приоритетными целями для ВКС России.

Другими проблемами могут стать отсутствие специально подготовленных аэродромов и высококвалифицированного персонала для обслуживания капризных американских самолетов.

Ранее издание Politico указывало на логистические и инфраструктурные сложности, с которыми столкнутся F-16 на Украине.