Появление F-16 у украинской армии ничем не помогут ей, так сразу же по прибытию эти самолеты повергнутся жесточайшим атакам. Вдобавок ко всему, все усугубится неизбежными логистическими и инфраструктурными проблемами. Так считают авторы статьи, которая вышла у издания Politico.

Журналисты справедливо считают, что прибытие истребителей на Украину станет обязательно отслеживаться при помощи спутников, и местонахождение боевых машин будет обязательно установлено, после чего по ним нанесут удары.

«Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России», - указали они.

Все сильно осложнится капризностью истребителей, поскольку они требуют квалифицированного ремонта, а также прекрасного покрытия взлетных полос. Данные факторы могут выводить F-16 из строя даже без воздействия на них российской армии.

Ранее военный эксперт Сивков указал, что Запад уже осознал невозможность победы Украины. Причин для этого несколько, но основная – превосходство РФ в выпуске вооружений.