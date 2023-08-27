New York Times: командующий сухопутными войсками ВСУ игнорирует рекомендации западных союзников

Пока украинские войска предпринимали попытки атак на юге страны, российской армии удалось продвинуться в районе Купянска в Харьковской области, отмечает издание.

Это послужило поводом для переброски в этот район дополнительных сил, которые могли бы пригодиться на других участках фронта.

Как указывает The New York Times, стратегия Киева по-прежнему расходиться с планом Пентагона. По мнению западных союзников, ВСУ стоило сосредоточить максимальное количество резервов на одном направлении, а не разбрасывать из по всей линии фронта.