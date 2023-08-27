New York Times: командующий сухопутными войсками ВСУ игнорирует рекомендации западных союзников
Фото: [Алексей Коновалов/ТАСС]
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский перебрасывает войска на укрепление позиций под Купянском вопреки рекомендациям западных стратегов, пишет The New York Times.
Пока украинские войска предпринимали попытки атак на юге страны, российской армии удалось продвинуться в районе Купянска в Харьковской области, отмечает издание.
Это послужило поводом для переброски в этот район дополнительных сил, которые могли бы пригодиться на других участках фронта.
Как указывает The New York Times, стратегия Киева по-прежнему расходиться с планом Пентагона. По мнению западных союзников, ВСУ стоило сосредоточить максимальное количество резервов на одном направлении, а не разбрасывать из по всей линии фронта.