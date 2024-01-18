Нежилое здание загорелось на площади 300 «квадратов» в Ленинском округе Подмосковья

Пожар произошел в нежилом здании в деревне Пуговичино Ленинского округа Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям около 08:30 утра. Спустя час огонь был локализован на площади триста квадратных метров.

В 10:43 была объявлена полная ликвидация последствий возгорания. К тушению привлекали свыше шестидесяти человек и почти двадцать единиц техники.

В МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что небольшое возгорание случилось в торговом центре в Орехово-Зуево.