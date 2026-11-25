Подмосковные спортсмены завоевали золотые медали на первенстве Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет (2013 года рождения), которое проходило с 19 по 24 ноября в спортивном комплексе «Империал» в селе Покровское Одинцовского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В решающей стадии сыграли 12 сильнейших команд округа, они были разделены на две группы по шесть коллективов. Так, воспитанники Училища олимпийского резерва №3 (Химки) одержали победы во всех шести матчах турнира и заняли первое место. В финале команда встретилась с подмосковным коллективом СШОР по баскетболу (Мытищи), матч завершился со счетом 88:62 в пользу химчан.

Турнир являлся отборочным ко всероссийским соревнованиям, лучшие баскетболисты представят область в финальной части турнира. Первый полуфинальный раунд первенства России запланирован на январь 2027 года. Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

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