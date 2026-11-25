Балашиха и Одинцовский округ возглавили рейтинг подмосковных муниципалитетов по числу работающих в них предприятиях гастрономии – одного из приоритетных направлений сегмента креативных индустрий. Об этом заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках своего выступления на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов.

К сегменту гастрономии в контексте креативных индустрий относят рестораны и кафе, кафетерии и кофейни, а также предприятия быстрого питания и самообслуживания, в том числе современные заведения в форматах стритфуда, гастромаркетов или фуд-кортов.

«В Балашихе работают 175 таких компаний, а в Одинцовском городском округе – более 170. На третьем месте в этом рейтинге «самых вкусных» округов Подмосковья – Химки, где расположены почти 160 таких предприятий», – пояснила зампред Екатерина Зиновьева.

Сектор креативных индустрий объединяет 16 различных отрасли, в том числе IT и кино, моду, гастрономию и народные художественные промыслы (НХП).

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.