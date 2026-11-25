По числу предприятий, которые представляют приоритетные направления в сфере креативных индустрий, Красногорск стал лидером по количеству компаний, занимающихся разработкой ПО, а также по числу предприятий, работающих в сфере кино, ТВ и создания фильмов, заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках своего выступления на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов. Ее слова передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Если говорить о компаниях, специализирующихся на создании софта, то таких в Красногорске более 670. На втором месте идет Одинцовский городской округ, где таких предприятий чуть меньше — более 660», — пояснила зампред Екатерина Зиновьева.

По ее словам, тройку лидеров замыкает Балашиха, где работают почти 660 предприятий. Кроме того, в Красногорске зарегистрировано больше всего подмосковных компаний из сегмента кино, ТВ и фильмов — почти 290. На втором месте вновь Одинцовский городско округ (более 275 компаний), а на третьем — Химки (более 240 компаний)

Создание программного обеспечения, а также производство кино ТВ и фильмов относится в приоритетным направлениям деятельности компаний креативных индустрий.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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