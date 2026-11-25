Лесная служба США обнародовала несколько архивных документов, связанных с предполагаемыми появлениями снежного человека, пишет Popular Science. Материалы содержат рассказы очевидцев и результаты проверки загадочных следов, обнаруженных несколько десятилетий назад.

Один из документов касается случая 2003 года в штате Монтана. Тогда 87-летний местный житель обнаружил необычные отпечатки ног, происхождение которых не смог объяснить.

Другой отчет описывает события 1982 года в штате Орегон. Сотрудников лесной службы отправили обследовать подозрительные следы и изготовить их гипсовые слепки. Специалист Роджер Бейкер пришел к выводу, что отпечатки выглядели естественно, однако вряд ли принадлежали двуногому существу весом более 136 кг.

В третьем документе, датированном 1980 годом, житель Монтаны Лео Кинни рассказал о необычном происшествии во время охоты. Он и его товарищи обнаружили загадочные следы, почувствовали сильный неприятный запах и услышали хрюкающие звуки. Самого существа, однако, никто не видел.

Публикация архивов совпала с недавним выходом документального фильма Capturing Bigfoot, авторы которого поставили под сомнение подлинность знаменитой видеозаписи снежного человека, снятой в 1967 году.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, опубликованные документы не содержат убедительных доказательств существования снежного человека.