«Ночной щит». Российская ПВО за пять часов уничтожила 23 украинских дрона над югом страны и морями

В вечернее время первого февраля российские силы противовоздушной обороны провели масштабную операцию по отражению воздушной атаки.

Как следует из сводки Министерства обороны РФ, с 18:00 до 23:00 по московскому времени на дежурном режиме было перехвачено и нейтрализовано 23 украинских беспилотника самолетного типа.

Воздушные цели были уничтожены над обширной территорией, охватывающей как приграничные регионы, так и морские акватории. Основная активность пришлась на юг России: 12 аппаратов сбито над Краснодарским краем. Еще пять БПЛА нейтрализованы над водами Азовского моря, а один — над акваторией Черного моря.

На других направлениях силы ПВО поразили три беспилотника над Белгородской областью. По одному летательному аппарату было уничтожено в небе над Ставропольским краем и Чеченской Республикой.

Данный инцидент стал одним из наиболее массовых с начала года по количеству одновременно задействованных беспилотных средств и широте географического охвата предполагаемого удара.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 31 января над территориями четырех регионов РФ уничтожены 26 БПЛА.