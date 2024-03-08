Вместо того, чтобы сосредоточить свои силы в одном месте, Киев распыляет их на второстепенных направлениях. Так считают высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на мнение ряда чиновников как из Америки, так и с Украины.

Все те, кто занимается в министерстве обороны США планированием, в том числе и глава Пентагона Ллойд Остин, выражают недовольство тем, какие стратегию и тактику выбрала Украина. Ее войска возятся с огромным количеством малых населенных пунктов, распыляя свои силы. ВСУ необходимо сосредоточить усилия в одном решающем месте, чтобы добиться победы. У Зеленского и его окружения есть свои ответные претензии к Америке.

«Американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов», - так считают украинцы.

Они также высказывают мнение, что Белый дом слишком мало поставляет на Украину современных вооружений, а дальнобойные ракеты и авиацию не дает совсем. В то же время американская разведка исправно поставляет украинской армии данные о стратегических объектах российской армии: складах боеприпасов, командных пунктах и так далее.

Ранее американский эксперт Макгрегор высказал мнение, что Пентагон недооценил военную мощь РФ. В свою очередь, теперь Россия может неправильно понять мотивы западных государств, и это чревато эскалацией боевых действий в зоне украинского конфликта.