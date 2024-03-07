По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, западные государства явно недооценивают военную мощь нашей страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в свою очередь теперь Москва может неправильно понять западные страны, в связи с чем важно задуматься над последствиями эскалации украинского конфликта.

Ранее Макгрегор заявлял, что Вооруженные Силы РФ имеют прекрасные средства ПВО, и заметно превосходят в этом отношении США. У Вашингтона намного меньше средств ПВО.