Очередной украинский беспилотник был сбит над Курской областью
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ВСУ вновь пытались провести террористическую атаку против российского региона, но дежурные средства ПВО предотвратили угрозу.
О попытке нанесения удара со стороны Украины сообщили представители министерства обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - сообщили они.
Их слова привело ТАСС. В то же время прошедшей ночью и утром воздушная тревога объявлялась в 16 украинских областях. Уже известно, что взрывы гремели во Львове, Одессе и Харькове. В Одессе украинские зенитчики сумели поразить противоракетой многоэтажный жилой дом, который по свидетельствам очевидцев вспыхнул после попадания.