Очередной украинский беспилотник был сбит над Курской областью

О попытке нанесения удара со стороны Украины сообщили представители министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - сообщили они.

Их слова привело ТАСС. В то же время прошедшей ночью и утром воздушная тревога объявлялась в 16 украинских областях. Уже известно, что взрывы гремели во Львове, Одессе и Харькове. В Одессе украинские зенитчики сумели поразить противоракетой многоэтажный жилой дом, который по свидетельствам очевидцев вспыхнул после попадания.