Очевидцы сообщили о возгорании жилой пятиэтажки в Балашихе

Пятиэтажный жилой дом загорелся в подмосковной Балашихе. Кадры от очевидцев с места ЧП публикует «Балашиха Life 18+» .

Уточняется, что пожар произошел в доме на шоссе Энтузиастов. Дым распространился по близлежащим улицам.

По данным местных жителей, очаг возгорания находится в подвальном помещении. На место прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Московской области арестовали обвиняемых по делу о пожаре в НИИ «Платан» во Фрязино.