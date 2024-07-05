Очевидцы сообщили о возгорании жилой пятиэтажки в Балашихе
МК: жилая пятиэтажка загорелась в Балашихе
Фото: [t.me/balashikha_life]
Пятиэтажный жилой дом загорелся в подмосковной Балашихе. Кадры от очевидцев с места ЧП публикует «Балашиха Life 18+».
Уточняется, что пожар произошел в доме на шоссе Энтузиастов. Дым распространился по близлежащим улицам.
По данным местных жителей, очаг возгорания находится в подвальном помещении. На место прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет.
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