В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о гибели людей при пожаре в НИИ «Платан»

Безопасность

Фото: [t.me/gsuskmosobl]

В Подмосковье были арестованы фигуранты уголовного дела о гибели людей в результате пожара в НИИ «Платан» во Фрязино. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, обвиняемые были заключены под стражу на срок до двадцать четвертого августа текущего года включительно.

Согласно предварительным данным, заместитель гендиректора ООО «Исприн» и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду. При этом они не следили за соблюдением правил противопожарной безопасности.

В результате в здании произошел крупный пожар, при котором погибли шесть человек.

В ходе заседания обвиняемые выразили возражения против меры пресечения и просили о домашнем аресте.

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