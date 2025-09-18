Очевидцы спасали мужчину на АЗС в Южно-Сахалинске

На автозаправочной станции в Южно-Сахалинске произошел инцидент, в результате которого мужчине потребовалась срочная медицинская помощь. По словам свидетелей, с которыми удалось побеседовать порталу astv.ru, они прибыли на АЗС, расположенную по адресу улица Ленина, 397.

Они рассказали, что, ожидая своей очереди на заправку, заметили, как мужчина, заправлявший свой автомобиль, внезапно упал. Очевидцы и другие посетители немедленно бросились на помощь водителю. Ему начали делать непрямой массаж сердца и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По словам свидетелей, мужчина стремительно терял здоровый цвет лица. Они отметили, что все присутствующие, включая сотрудника ГАИ, старались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь. Сотрудник ГАИ не только оказывал первую помощь, но и пытался оперативно разыскать родственников пострадавшего, чтобы сообщить о случившемся.

Портал выяснил, что реанимационные мероприятия на АЗС проводил капитан полиции, старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства Госавтоинспекции Сахалинской области, Лев Со.

По словам очевидцев, прибывшая бригада скорой помощи продолжила реанимацию мужчины. Медики отчаянно боролись за его жизнь. Однако, как стало известно позже, спасти мужчину не удалось, он скончался.

