У пенсионера на Камчатке во время восхождения на гору Вачкажец остановилось сердце

На Камчатке, в районе горного массива Вачкажец, при восхождении скончался пожилой мужчина. Причиной смерти стала остановка сердца, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В субботу на горе Летняя Поперечная произошла трагедия. Турист, поднимавшийся на вершину, потерял сознание из-за остановки сердца. К сожалению, спасти его не удалось. Приехавшие на место медики констатировали смерть пожилого мужчины.

Пожилой мужчина погиб, совершая восхождение в районе горного массива Вачкажец. Помощь полиции в эвакуации тела погибшего оказали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и краевые спасатели ПСО КГКУ «ЦОД», уточнили в МЧС.

